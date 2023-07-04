Враг месяцы оккупации использовал для минирования территорий, создания нескольких линий обороны.

Темпы освобождения украинских территорий в ходе контрнаступления несколько замедлены, потому что речь идет о сохранении жизней украинских воинов и не используется практика врага насчет результата любой ценой. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, российские оккупанты готовились к украинскому контрнаступлению: "Враг эти месяцы оккупации использовал для активного минирования территорий, для создания нескольких линий обороны, для возведения фортификационных инженерных сооружений".

Юсов подчеркнул, что все это является дополнительными препятствиями, преодоление которых требует времени и усилий, а также делается все для того, чтобы было как можно меньше потерь среди украинских бойцов.

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"И учитывая, что украинская армия и силы безопасности и обороны считаются с жизнью людей и имеют целью сохранение жизни личного состава, то, конечно, что эти препятствия не преодолеваются с помощью инструмента "мясных атак", как это делает враг", - подчеркнул Юсов.

По его словам, такая взвешенная тактика по освобождению украинских территорий требует больше времени, но активные действия украинских сил продолжаются, и продвижение мы наблюдаем.

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Контрнаступление ВСУ продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях; на Бердянском наши воины продвинулись до 2 км вглубь вражеских позиций.

Вместе с тем россияне усилили информационное давление относительно возможного ядерного теракта на Запорожской АЭС, что на самом деле рассматривается оккупантами как возможное "контрдействие" в случае подхода ВСУ.

Несмотря на очевидные территориальные успехи, на Западе становится все больше голосов, которые выступают за "ускорение" контрнаступления, в противном случае - угрожают "замораживанием конфликта". В ответ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал не делать из войны "шоу", подчеркнув, что "каждый метр дается кровью".

По мнению экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, "окно возможностей" в ВСУ до октября.

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