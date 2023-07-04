На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за сутки произошло 30 боевых столкновений.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что украинские воины наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям российских войск, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В Генштабе добавили, что армия РФ и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 30 боевых столкновений.

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Война в Украине - ситуация на "горячих" направлениях фронта 4 июля

Сообщается, что Лиманском направления россияне при поддержке авиации предпринимали безуспешные попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее дубравы Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки захватчиков в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области.

"Вместе с тем украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказано в сообщении.

От артиллерийских обстрелов россиян пострадали более 15 населенных пунктов на этом направлении.

На Авдеевском направления силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. РФ обстреляла из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевку, тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направления, под огнем артиллерии россиян Силы обороны отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении российские войска нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области и совершили обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении россияне пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области, но ВСУ отбили все атаки. Артиллерийских и минометных обстрелов подвергся ряд населенных пунктов Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск, за сутки нанесли авиационный удар в районе Равнополья Запорожской области и совершили артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Война в Украине - актуальные новости

К сообщал УНИАН, 3 июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о успехи бойцов Сил обороны на Бахмутском направлении.

Авиация Сил обороны Украины за 4 июля нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск, три - по зенитно-ракетным комплексам, один - по пункту управления РФ