Украинская армия дает возможность противнику покинуть Крым, полагает эксперт.

Украинские воины во временно оккупированном Крыму не будут применять тактику выжженой земли - не станут уничтожать все мосты, дороги и железнодорожные узлы. Работа военных на полуострове будет точечной.

На втором этапе защитники Украины будут уничтожать российские войска, рассказал бывший сотрудник внешней разведки Комитета госбезопасности СССР Александр Зеленько в эфире канала "FreeДом".

"Да, мы рассматриваем вариант, что войска (РФ - Ред.) будут пытаться держаться даже в условиях дефицита, и сейчас даем им возможность уйти. То есть, уничтожая пути подвоза, склады, центры управления и узлы связи, мы уменьшаем боеспособность войск и показываем им, что вы воевать не сможете", - отметил он.

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Экс-шпион сказал, что врагу дают понять, что он может спастись, если покинет территорию. "Но если этот посыл не доходит, ну, что называется, ладно, вспомним второй тезис: если враг не сдается, его уничтожают. Это будет уже второй серией применения и беспилотников, и дальнего оружия. Есть еще некоторые возможности, пока не будем их анонсировать, но российским войскам они очень не понравятся", - подчеркнул он.

Украинское контрнаступление - сегодня это стоит знать

В начале июня украинские власти подтвердили, что контрнаступление ВСУ 2023 началось. Вооруженные силы Украины, в частности, двигаются вперед на юге и востоке нашей страны, освобождены ряд населенных пунктов.

В Крыму уже не раз звучали взрывы на вражеских объектах, в том числе на аэродромах, складах. Кроме того, уже не раз был серьезно поврежден Крымский мост.

В конце июля руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что наши воины скоро зайдут на территорию полуострова.

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