Максим Стрельников отметил, что украинские бойцы находятся в приподнятом настроении.

Бойцы Вооруженных сил Украины имеют определенные успехи в Харьковской области. Речь идет об Изюмском направлении.

Об этом рассказал депутат Изюмского городского совета Максима Стрельника в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные добиваются успехов в борьбе против российских оккупантов и движутся к Изюму.

"Военные находятся в приподнятом настроении. Истощены, но еще есть силы бить врага и считаться до Изюма. Есть успехи, я не могу о них говорить, но наши военные сунут в направлении Изюма", - отметил Стрельников.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 августа стало известно, что ночью российские захватчики массированно обстреляли Шевченковский, Индустриальный и Салтовский районы Харькова.

В результате обстрела в больницу попали двое мужчин 26 и 38 лет и женщина 46 лет, которые находились в момент обстрела на улице.

В этот же день председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил об освобождении от оккупантов еще одного населенного пункта в области. Речь идет о селе Дмитровка. При этом украинские военные ликвидировали много российской техники и пехоты оккупантов. ВСУ занялли выгодные рубежи и укрепили собственные позиции

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