Прифронтовые области обстреливают из реактивной артиллерии, против которой ПВО бессильна.

Украинцы создали петицию с просьбой усилить ПВО в Харьковской и других прифронтовых областях. Однако, увеличение количества ПВО не сможет защитить жителей этих регионов от артиллерии, которой и обстреливают их дома.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

По его словам Харьков, Днепр, Николаев и Запорожье страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Когда есть угроза такого обстрела, так же включается сигнал воздушной тревоги.

"Люди это тоже воспринимают за ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО - бессильна", - пояснил Игнат.

Он добавил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, поскольку зенитная ракета предназначена для сбивания других воздушных целей, в то же время "пакет" РСЗО "Град" (40 реактивных снарядов) летит считанные минуты.

Представитель Воздушных сил отметил, что для защиты населения нужно решительнее громить противника там, откуда он наносит эти удары. Для этого, в частности, требуется усиление вооружения от международных партнеров.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны в Украине осталась лишь одна область, по которой оккупанты не наносили ракетных ударов. Ею является Черновицкая область. В то же время есть регионы, в которых зафиксировали тысячи ракетных ударов.

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