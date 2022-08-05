Под вражеским ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, детские площадки.

Ночью враг массированно обстрелял Харьков, трое людей получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью враг, предварительно из систем залпового огня, совершил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадало помещение учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли снаряды, которые не разорвались", - отметил он.

В результате обстрела с ранениями госпитализированы двое мужчин 26 и 38 лет и женщина 46 лет, все они находились на улице.

"Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые - в состоянии средней тяжести", - добавил глава ОВА.

Синегубов также отметил, что минувшей ночью враг обстрелял Чугуев.

"3 ракеты попали по открытой территории частного домовладения, 1 ракета упала рядом. Пострадавших нет", - добавил он.

По словам Синегубова, в целом в течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов в отношении пострадавших из этих районов не поступало.

Напомним, вчера поздно вечером мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о артобстреле трех районов города – Индустриального, Шевченковского и Салтовского. Чуть позже он добавил, что российские оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи.

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