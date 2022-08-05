Уничтожено много вражеской техники и пехоты.

В Изюмском районе Харьковской области украинские военнослужащие освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Сейчас на линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия.

"Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. Сейчас ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили собственные позиции. Детали - впоследствии", - отметил он.

Сообщается, что враг пытался прорвать украинскую оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но понес потери и отступил. Синегубов отметил, что ВСУ имеют и другие успехи на Харьковщине.

Как сообщал УНИАН, ночью российские захватчики массированно обстреляли Шевченковский, Индустриальный и Салтовский районы Харькова.

В результате обстрела в больницу попали двое мужчин 26 и 38 лет и женщина 46 лет, которые находились в момент обстрела на улице.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области вооруженные силы Украины уже освободили от оккупантов 53 населенных пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: