Продолжаются тяжелые бои на пяти направлениях.

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг сосредотачивает основные усилия.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, там продолжаются тяжелые бои.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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В частности, на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области.

В Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Васильевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов

На Авдеевском направлении оккупанты продолжали наступление в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Наши воины сдерживали силы противника. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. При этом наносил авиационные удары возле Одрадного, Сторожевого, Равнополя и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противники дальше обороняются. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области.

Оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой, Луганской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Херсонской и Сумской областей. За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Ветеринарного Харьковской области.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН вчера, 11 июля, военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что в Бахмуте возобновились городские бои, а в окрестностях города ВСУ идут вперед, что ставит под угрозу российский оккупационный гарнизон. Украинские силы обороны смогли вернуть ряд позиций.

В окрестностях Бахмута "эпицентром событий" является село Клещиевка.

На Бахмутском направлении ВСУ освободили 24 квадратных километра, а на Бердянском и Мелитопольском - 169 квадратных километров территории.

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