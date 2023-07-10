За неделю украинские воины на двух направлениях продвинулись более чем на километр, отметили в Генштабе.

С того времени, как началось контрнаступление ВСУ, на юге нашего государства - на Бердянском и Мелитопольском направлениях, освобождено от российских захватчиков 169 квадратных километров территории, что примерно соразмерно с площадью Одессы.

На деоккупированных землях продолжаются мероприятия по разминированию, публикует сведения спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева Military Media Center в Telegram.

По его словам, в течение прошлой недели на Мелитопольском и Бердянском направлениях наши защитники и защитницы продвинулись вперед более чем на километр.

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"В целом продвижение на этих направлениях со времени начала наступления составляет 8,6 километра. За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли", - отметил Ковалев.

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Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что контрнаступательные действия украинских воинов начались.

10 июля Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники и защитницы продолжают двигаться вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также закрепляются на тех рубежах, на которые смогли выйти.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук говорил, что россияне на южном направлении настроили фортификаций, но суетятся.

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