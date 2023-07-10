Спикер Генштаба уточнил успехи украинской армии по итогам прошлой недели.

По состоянию на понедельник, 10 июля, Силы обороны деоккупировали 24 квадратных километра на Бахмутском направлении.

По итогам прошлой недели удалось освободить еще 4 квадратных километра территорий, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

На данный момент защитники закрепляются на новых рубежах и бьют по позициям россиян из артиллерии, уточнил вин.

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"Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые бои", - сообщил Ковалев.

ВСУ уточнили масштабы освобожденных территорий Украины

Напомним, что сегодня утром спикер Генштаба Ковалев также уточнил площадь освобожденных территорий на юге Украины. ВСУ удалось освободить от захватчиков часть земель Бердянского и Мелитопольского направлений - общая площадь продвижения составляет 169 квадратных километров.

За неделю на этих направлениях удалось продвинуться более чем в 1 километр.

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