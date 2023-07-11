Уничтожено 77 оккупантов и немало вражеской техники.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские военные контролируют все входы и выходы из Бахмута.

В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что Силы обороны заняли стратегические высоты под Бахмутом, из-за чего оккупанты оказались в ловушке. По его словам, враг будет делать все, чтобы продержаться, но все захватчики будут уничтожены нашими военными.

Череватый подчеркнул, что бездарное управление военного командования страны-агрессора продолжает отправлять граждан России на убой в Бахмут.

Видео дня

"Учитывая их зацикленность на этом городе-символе и нежелание военно-политического руководства действовать согласно военной логике, а не исключительно из логики военно-политически-пропагандистской, я думаю, что они будут делать все, чтобы держаться до последнего. Поэтому они будут перебрасывать резервы туда – десант, мотострелковые подразделения, чтобы максимально сделать все, чтобы удержать город... В любом случае они будут уничтожены", – добавил он.

Что касается ситуации на Бахмутском направлении, по словам Череватого, противник нанес удары из артиллерии 397 раз. В течение дня там произошли четыре боевых столкновения.

"Уничтожили 77 оккупантов, 162 получили ранения. Уничтожены вражеские БМП, три артиллерийские пушки, самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", три реактивные системы залпового огня "Град", четыре дрона типа "Зала" и дрон-камикадзе", – подытожил спикер Восточной группировки войск.

Потери врага на Бахмутском направлении

Под Бахмутом воины третьей отдельной штурмовой бригады разгромили подразделения 83 десантно-штурмовой бригады оккупантов. Был полностью уничтожен взвод врага, в плен попали еще 10 российских оккупантов. Также в металлолом превратили немало единиц вражеской техники.

Кроме того, по информации партизанского движения "Атеш", в Бахмуте разбили отряды Кадырова. Речь идет о десятках убитых и раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: