Россияне подтянули резервы на фланги, замедлив, но не остановив движение ВСУ.

В Бахмуте возобновились городские бои, а в окрестностях города ВСУ идут вперед, что ставит под угрозу российский оккупационный гарнизон. Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко.

"СОУ возобновили городские бои и смогли вернуть ряд позиций. В свою очередь, не смотря на то, что Бахмут находится в низине и как на ладони у СОУ, у РОВ здесь есть свобода манёвра, которая им позволяет держать руины под контролем. Поэтому, говоря о действиях СОУ в самом Бахмуте, следует понимать насколько это неспешный, пошаговый процесс", – заявил он.

По словам эксперта, в окрестностях Бахмута "эпицентром событий" является село Клещиевка. Также изгнание оккупантов с правого берега канала "Северский Донец – Донбасс" переносит в "зону интересов" ВСУ и село Курдюмовка, расположенное южнее Клещиевки на левом берегу канала. Реагируя на это, оккупанты подтянули сюда резервы.

Видео дня

"У этих пока есть свежая кровь, они держатся, но артиллерия делает своё дело исправно, особенно с учётом, что вершины - наши", – отмечает Коваленко.

К северо-западу от Бахмута "дела обстоят намного сложнее", говорит обозреватель. Агрессор перебросил в район Берховки, Ягодного и Дубово-Васильевки свежие подкрепления.

Одновременно с этим ВСУ удается все чаще наносить удары по российским линиям снабжения, идущим в Бахмут с востока через поселки Покровское и Бахмутское.

"Таким образом, благодаря свежим ресурсам РОВ удалось несколько замедлить продвижение СОУ практически в каждом активном секторе, но не остановить. Движение продолжается, сложно, но выверенно свежатина сокращается. СОУ идут к своей цели, главное не подгонять", – резюмирует Коваленко.

Ситуация на фронте – последние новости

По данным Генштаба, в течение последних суток украинские военные нанесли многочисленные удары по скоплениям россиян и их технике на фронте. В частности, авиация нанесла 14 ударов, уничтожив среди прочего три зенитно-ракетных комплекса противника. В свою очередь артиллерия за сутки поразила три вражеских пункта управления, 10 артиллерийских систем, установку ПВО и одну станцию РЭБ противника.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. По его словам, украинские военные контролируют все входы и выходы из Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: