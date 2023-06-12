Также украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

За эти сутки украинские воины нанесли удары по сосредоточению личного состава россиян, вражеским пунктам управления и позициям артиллерии и зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по позициям российских захватчиков.

Также, украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили три пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и три его артиллерийских подразделения на огневых позициях.

В Генштабе также подчеркнули, что Россия продолжает терроризировать и мирное население Украины, нанося удары по гражданским объектам.

Так, в эти сутки российские террористы совершили два ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине.

Всего сегодня оккупанты нанесли 17 авиационных ударов и совершили около 22 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинской территории. В результате атак подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, в частности уничтожены жилые частные дома.

Также российские военные сегодня сбросили на Орехов Запорожской области три управляемые авиабомбы, из-за чего погиб один гражданский, а другой получил ранения. Также разрушены частные дома.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июня, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные сбили очередной российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Стоимость сбитой "птички" может стартовать от 16 млн долларов.

Всего с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по состоянию на утро 12 июня 2023 года Россия потеряла в Украине 299 вертолетов, 314 самолетов, более 3,9 тысячи танков. Также на украинской земле ликвидировано более 216 тысяч российских военных.

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