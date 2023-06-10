Украинские воины уже вернулись домой.

В Великобритании украинские военнослужащие завершили курс обучения по управлению самоходными артиллерийскими установками AS90 и танками Challenger 2.

В Twitter Министерство обороны Великобритании показало красивые кадры с тренировок. Интересно, что в ведомстве отметили, что бойцы уже вернулись в Украину.

"Встречайте грозную AS90 и могучий танк Challenger 2. Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании", – сказано в сообщении.

На видео защитники Украины управляют элитной техникой в различных погодных условиях и осуществляют учебные обстрелы. Эти яркие кадры с тренировок британское Минобороны сопроводило хэштегом о поддержке Украины - #StandWithUkraine.

Британская поддержка Украины

Кроме 14 британских танков Challenger, в Великобритании пообещали предоставить Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

В апреле вторая группа украинских воинов-артиллеристов окончила обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании.

11 мая 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow с анонсированной дальностью не менее 250 километров.