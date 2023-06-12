Речь идет о вертолете Ка-52, известном как "Аллигатор".

Украинские военные сбили очередной российский ударный вертолет Ка-52. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", – говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе не уточнили, на каком именно направлении был ликвидирован вражеский вертолет.

Вертолеты Ка-52

По данным из открытых источников, стоимость одного Ка-52 может стартовать от 16 млн долларов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 299 своих вертолетов, среди которых и эта модель.

Так, 20 апреля российский вертолет Ка-52 из-за туманной погоды упал в Азовское море. По данным российских пропагандистов, погиб весь экипаж.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что россияне используют для обстрелов Украины около 40 аэродромов, которые расположены в том числе в оккупированном Крыму и Беларуси. На них сосредоточено 300-400 самолетов и столько же вертолетов. В то же время в командовании напомнили, что российских "птичек", среди которых и Ка-52, успешно уничтожают украинские воины.

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