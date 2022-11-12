Президент подчеркнул, что власть помнит обо всех оккупированных территориях и никого не оставит на произвол судьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что благодаря оборонным операциям вооруженных сил Украины и работе дипломатов обязательно удастся освободить все оккупированные Россией земли и выйти на все участки государственной международно признанной границы Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в социальных сетях.

"Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-то, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. Месяцы российской оккупации. Месяцы издевательств над нашими людьми. Месяцы рассказов, что Россия якобы там навсегда, а все равно - на улице море украинских флагов", - сказал Зеленский.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что люди в Херсоне и не думали отказываться от Украины, и мир это видит.

"Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видят, почему мы должны освободить от оккупантов нашу землю", - добавил президент.

Зеленский выразил убеждение, что "мы еще увидим много таких встреч", и в частности, в тех городах и селах, которые пока что в оккупации.

"Мы ни о ком не забываем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу. На все участки международно признанной границы Украины", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех украинских военных за блестящее выполнение задач для освобождения Херсона.

"Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и ко всем нашим городам и селам Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения", - подчеркнул Зеленский.

Президент благодарит всех, кто воюет и работает ради украинской победы.

"Я благодарю всех в мире, кто нам помогает! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за родную Украину", - сказал президент.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

12 ноября в офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

По последним данным, военнослужащие Вооруженных сил Украины уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.

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