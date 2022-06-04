Нехватка продовольствия, вызванная войной в Украине, угрожает новой волной миграции югу Европы.

Страны Средиземноморья, находящиеся на основных маршрутах миграции в Европу, ожидают прибытия более 150 000 мигрантов в этом году.

Нехватка продовольствия, вызванная войной в Украине, угрожает новой волной миграции из Африки и Ближнего Востока, сообщает Reuters.

"Ожидается, что в этом году прифронтовые государства-члены, как мы обсудили между собой, примут более 150 000 мигрантов", — заявил в субботу министр внутренних дел Кипра Никос Нурис после встречи с коллегами-министрами так называемой группы MED5 в Венеции.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в этом году около 36 400 просителей убежища и мигрантов уже прибыли в Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальту после 123 318 человек, прибывших в 2021 году.

Напомним, по данным ООН, из-за войны количество людей на грани голодной смерти достигнет 323 миллионов.

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