В соответствии с нынешней практикой федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии.

Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

Как говорится в сообщении, этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.

Отмечается, что Берн разрешает продажу такой продукции Германии и Италии.

"В соответствии с нынешней практикой федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику", - говорится в сообщении.

Война в Украине и Швейцария:

4 июня 2022 года правительство Швейцарии официально не разрешило Дании и Германии поставить Украине бронетранспортеры и боеприпасы своего производства.

Запрос Германии касался 12,4 тыс. единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок Gepard и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.

Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

Вас также могут заинтересовать новости:

Дно все ближе: одна из крупнейших компаний Швейцарии отзывает свой бренд в России

Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов

Швейцария расширяет финансовую помощь Украине на развитие цифровых услуг