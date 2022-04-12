В составе эшелона российских войск заметили маршрутку Богдан-Isuzu, которую оккупанты украли в Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Украденную маршрутку увидели в составе российского эшелона в Минске. Оккупанты нанесли на корпус букву V черной краской. Номерные знаки транспорта сняли.
Маршрутку прикрепили к железнодорожной платформе в составе эшелона войск, двигавшихся в направлении белорусско-российской границы.
Война России против Украины
Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов. Власти России назвала войну в украинском государстве "спецоперацией", целью которой, в частности, является "денацификация".
После неудачной попытки штурма столицы разгромленные оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.
Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.
В конце марта стало известно, что разгромлены украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.
Сейчас агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 19 600 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.