Захватчики маркировали украденное буквой V и повезли в Россию

В составе эшелона российских войск заметили маршрутку Богдан-Isuzu, которую оккупанты украли в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Украденную маршрутку увидели в составе российского эшелона в Минске. Оккупанты нанесли на корпус букву V черной краской. Номерные знаки транспорта сняли.

Маршрутку прикрепили к железнодорожной платформе в составе эшелона войск, двигавшихся в направлении белорусско-российской границы.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов. Власти России назвала войну в украинском государстве "спецоперацией", целью которой, в частности, является "денацификация".

После неудачной попытки штурма столицы разгромленные оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромлены украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Сейчас агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 19 600 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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