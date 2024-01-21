К фрегату добавился малый ракетный катер.

В Черном море сейчас находится уже два ракетоносителя, "Калибров" увеличилось вдвое.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, сейчас враг увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море.

В частности, к фрегату "Адмирал Эссен" вновь добавился малый ракетный корабль.

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"Общий уровень ракетной угрозы повышен. Совместное снаряжение носителей - до 16 "Калибров", - отмечают в ВСУ.

Людей просят быть внимательными к сигналам воздушных тревог, и реагировать на них оперативно.

Ракетная угроза

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Черном море на боевом дежурстве находилось восемь кораблей вражеского флота, среди которых - надводный ракетоноситель, снаряженный 8 крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море боевое дежурство несет один российский корабль.

Напомним, вечером 20 января захватчики провели ротацию ракетоносителей - вместо малого ракетного катера на боевое дежурство был выведен фрегат "Адмирал Эссен", имеющий на борту восемь ракет типа "Калибр". Это второй фрегат проекта 11356г ("Буревестник"), класса" Адмирал Григорович", находящегося на вооружении Черноморского флота РФ. Фрегат входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. 7 ноября 2014 года его спустили на воду. Основу его ударного вооружения составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты "Калибр", "Оникс". 24 февраля 2022 года этот фрегат атаковал гарнизон на острове Змеиный (Одесская область), а в марте того же года участвовал в обстрелах Одессы.

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