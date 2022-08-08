Украинская авиация нанесла 3 удара по скоплению вражеского вооружения и техники, а также по опорным пунктам в Херсонском и Бериславском районах.

За сутки на юге украинские военные уничтожили около 24 российских оккупантов, вражескую технику и склад боеприпасов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook.

"Нашей штурмовой авиацией и вертолетной парой нанесено 3 удара по скоплению вражеского вооружения и техники, а также по опорному пункту в Херсонском районе, и по еще одному в Бериславском. Подтверждены потери врага в количестве 24 рашистов, одного танка Т-62 и еще пяти единиц другой бронированной и автомобильной техники.", - отметил он.

Кроме того, по словам Назарова, неподалеку от Чаривного в Бериславском районе Херсонщины уничтожен склад боеприпасов врага.

"Окончательные потери врага доразведываются", - уточнил спикер командования.

Он также добавил, что враг пытается настроить местное население на оккупированных территориях против Сил обороны Украины.

"Вражеская пропаганда продолжает вкидывать фейки и сеять панику среди населения, в частности на оккупированных территориях, о массированных обстрелах Вооруженными силами Украины вплоть до полного уничтожения тех населенных пунктов, которые будут высвобождать из-под оккупации", - сказал Назаров.

Напомним, по данным The Times, Россия стянула на юг 25 тысяч военных, чтобы окружить Николаев.

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