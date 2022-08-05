В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации.

Российские оккупанты продолжают держать на боевом дежурстве в Черном море четыре носители крылатых ракет "Калибр", в Средиземном море – пять вражеских носителей "Калибр".

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 05.08.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеские носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров; в Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

За сутки в пользу РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили: к Азовскому морю - 37 судов, из них 6 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю-34 судна, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Военно-морским силам ВСУ два противоминные корабли из состава Королевских военно-морских сил.

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