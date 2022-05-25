Подводные лодки российских оккупантов заметили в Южной бухте Севастополя в аннексированном Крыму.

В Южной бухте оккупированного Севастополя на подводные лодки проекта "Варшавянка" Черноморского флота РФ загружали ракеты "Калибр".

Журналисты Крым.Реалии зафиксировали, как два портовых буксира притащили к одному из причалов самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стояли два длинномерных "Камаза", в кузове которых были видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

По данным журналистов, в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Известно, что подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

ОКР "Калибр" – российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler". Разработаны и производятся ОКБ "Новатор". Для поражения наземных целей с подводных лодок используются крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявлял, что в акватории Черного моря в готовности к применению находится два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

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