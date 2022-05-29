Отмечается, что на двух кораблях нет бортовых номерах и видны следы повреждений.

Три крупных российских десантных корабля проекта 775 находятся на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Всего в российском флоте таких четыре корабля.

Об этом пишет издание Крым. Реалии.

Отмечается, что на западном берегу Килен-бухты пришвартованы три десантных корабля, при этом два из них без бортовых номеров, а третий корабль "Азов" с бортовым номером 151. Кроме того, известно, что на право борту одного судна следы повреждений и облезлая краска.

В составе ЧФ РФ всего четыре больших десантных корабля проекта 775:

"Цезарь Куников" с бортовым номером 158;

"Новочеркасск" – бортовой номер 142;

"Ямал" – бортовой номер 156;

"Азов" – бортовой номер 151.

Как ранее сообщал УНИАН, в Южной бухте оккупированного Севастополя на подводные лодки проекта "Варшавянка" Черноморского флота Российской Федерации загружали ракеты "Калибр".

При этом пять российских кораблей в Черном море продолжают угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины. Часть кораблей из-за шторма направились в укрытия возле оккупированного Россией Крыма.

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