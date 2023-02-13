На момент гибели защитнику Украины было 26 лет

Известный украинский овчар Михаил Кознюк из села Буковец погиб в боях с российскими оккупантами. Он получил тяжелое ранение во время российских артиллерийских обстрелов.

По данным Верховинского поселкового совета, Кознюк пошел служить по контракту 26 декабря 2021 года. Он служил главным сержантом второй горно-штурмовой роты. На момент гибели защитнику Украины было 26 лет.

"Помните, герои не умирают. Они своими поступками побуждают нас двигаться дальше, шаг за шагом борясь за победу. Таким примером для нас навсегда останется Михаил. Искренние соболезнования и низкий поклон родителям Марии Николаевне и Ивану Юрьевичу, всем родным за настоящего героя Украины", – говорится в сообщении.

Михаил Кознюк стал известен на всю Украину в 2015 году поле выхода в эфир одного из телеканалов сюжет про пастуха, в которых он рассказал об особенностях своей работы на уникальном карпатском диалекте.

Ситуация на фронте - что известно

По состоянию на 13 февраля россяине сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском, Купянском и Лиманском направлениях. При этом оккупанты понесет серьезные потери.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину личный состав российской армии сократился примерно на 138340 оккупантов.

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