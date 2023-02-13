Также отбили вражеские атаки в районные Кременной, Бахмута и еще 8 населенных пунктов.

Украинские воины нанесли 8 авиаударов по районам сосредоточения оккупантов, также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов, сообщает Генштаб ВСУ а своей странице в Facebook.

"Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Между тем, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка на Луганщине; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области и Железнодорожное на Запорожье.

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В Генштабе также подчеркнули, что противник несет значительные потери, особенно в живой силе. Сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Россия пошла в наступление - неудачи РФ под Угледаром

Накануне Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, отмечавшей, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

Тем не менее, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ удалось вернуть некоторые утраченные позиции.

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли минимум 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков. Потери РФ под Угледаром и Бахмутом подтверждает британская разведка. Результаты таких штурмов для РФ были минимальными.

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