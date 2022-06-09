На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.

В Беларуси военные учатся воевать с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а с территории РФ россияне обстреливают приграничные районы Черниговской и Сумской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Обстановка существенных изменений не претерпела.

"В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь отрабатываются задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника", - говорится в сообщении.

На Северском направлении Россия продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

В Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

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