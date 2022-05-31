Также враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ.

В Беларуси снимают с баз хранения танки и боевые машины пехоты, возможно, для передачи их российским захватчикам.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Замечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью восполнения текущих потерь", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ.

"Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов",- сказано в сообщении.

Также отмечается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. При этом продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия - фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

В Генштабе отмечают, что враг деморализован, несет потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 150 российских оккупантов. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 30 тысяч 500 человек.

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