В Беларуси снимают с баз хранения танки и боевые машины пехоты, возможно, для передачи их российским захватчикам.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Замечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью восполнения текущих потерь", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ.
"Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов",- сказано в сообщении.
Также отмечается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. При этом продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия - фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".
В Генштабе отмечают, что враг деморализован, несет потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 150 российских оккупантов. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 30 тысяч 500 человек.
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