Алексей Данилов отметил, что подготовка к войне - крайне сложная задача

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин за несколько дней до полномасштабного вторжения Российской Федерации обманул украинскую власть. Он уверял, что с белорусской территории на Украину якобы никто нападать не будет

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Укринформу.

"За два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не произойдет", - рассказал Данилов.

По его словам, глава ГПСУ перед нападением общался с главным пограничником Беларуси, который уверял, что они не будут "в этом участвовать". Он отметил, что российские войска зашли на территорию Украины со стороны Беларуси, в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, а также на Луганском направлении и из временно оккупированного Крыма.

"Вы видели то количество бронетехники, количество войск, которое двинулось на нашу страну в первые дни? А если у нас все годы распродавали предприятия, которые должны были обеспечивать ракетами и другим оружием, то эти вопросы, в том числе к государству и всему обществу. Сейчас винить пограничников или МВД, или еще кого-то в том, что они кого-то пропустили? Мы вообще, о чем говорим? Я хочу, чтоб мы с вами понимали, что это война. И подготовиться к любой войне – очень сложная задача. Никто не знает, по каким она пойдет сценариям", – подытожил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, в частности, с белорусской территории. Враг также сбрасывал бомбы на военные объекты и жилье мирных людей.

Кроме того, была угроза, что белорусские военные могут присоединиться к россиянам в войне против Украины.

В Генштабе сообщили, что в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

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