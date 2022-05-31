По информации главы ОВА, обошлось без жертв.

Российские войска в ночь на 31 мая совершили ракетный удар по Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Около полуночи враг с самолета, который не пересекал границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Эсманской громады", – сообщил он.

Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольского общества из САУ, сообщил Живицкий.

Кроме того, по его информации, почти в 03:00 с территории России обстреляли Великописаревскую громаду: "Около 10 ударов артиллерии".

"Во всех случаях обошлось без жертв, информация о разрушении уточняется", – добавил глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью.

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