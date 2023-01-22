Впервые транспортировку бетонных пирамид из Гомеля заметили в декабре 2022 года.

В Беларуси производят бетонные пирамиды, которые называются "зубы дракона", для оснащения оборонных линий оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Такой информацией поделилась мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем свежем материале. Как сообщили наблюдатели, жители Гомеля впервые заметили перевозку "зубов дракона" в декабре 2022 года. Обычно их транспортируют на грузовиках КамАЗ с номерами как РФ, так и РБ. На одну машину нагружают 15-20 бетонных пирамид.

"По нашим данным, "Зубы дракона" уже более месяца производятся на Гомельском заводе железобетонных изделий и отправляются в РФ. Более того, по предварительной информации, Гомельжелезобетон — это не единственное беларусское предприятие, которое производит такие противотанковые укрепления", — сообщили в мониторинговой группе.

Видео дня

Напомним, "зубы дракона" производятся из железобетона и обладают высотой от 90 до 120 сантиметров. Впервые укрепление использовали во времена Второй мировой войны, чтобы помешать продвижению пехоты и танков.

Россия использует "зубы дракона": что известно

Рашисты применяют пирамидальные укрепления при создании оборонных линий на временно оккупированных территориях. Их заметили в Мариуполе, Мелитополе и Крыму.

"Зубы дракона" также устанавливают в Белгородской области, чтобы якобы препятствовать наступлению ВСУ. На территории региона еще в ноябре 2022 года решили строить "засечную черту".

Прошлой осенью украинские защитники показали, что "зубы дракона" не способны остановить технику. На одном из видео бойцы наехали на эти пирамиды, немного подскочили и двинулись дальше.

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