Колонна состояла из более чем 70 грузовиков.

Во временно оккупированном Мариуполе в течение дня фиксировали активное движение российских автоколонн военного обеспечения, которые перевозили "зубы дракона".

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на военных машинах были видны буквы "Z" и "V".

"Мариуполь. В течение дня вновь усиленные колонны военного обеспечения. Более 70 грузовиков, перевозящих "зубы дракон" и БК со стороны России через Мариуполь в направлении Бердянска", - сообщил он.

Видео дня

Отметим, что движение российской военной техники в оккупированном городе фиксируют регулярно.

Ситуация в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе находятся более 30 тыс. россиян, среди которых кадыровцы, буряты и мобилизованные. Они готовят оборонительные линии возле города.

Также Оккупанты превращают Мариупольский морской порт в военную базу. Там россияне уволили с работы всех местных жителей.

В городе уже началась массовая принудительная паспортизация. По словам советника мэра, с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских.

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