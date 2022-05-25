Премьер подчеркнул, что белорусы используют "опыт событий в Украине".

Республика Беларусь, которая фактически ведет войну против Украины еще с первых дней российского вторжения, подтвердила поставки оружия стране-агрессору.

Об этом пишет белорусское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на премьера Романа Головченко.

В частности, он подчеркнул, что белорусская оружие имеет спрос не только внутри страны, но и для "нужд Российской Федерации".

У нас есть совместные программы. Сейчас мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине – признал он.

В то же время, Головченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал сложности с экспортом продукции военно-промышленного комплекса из-за западных санкций. В связи с этим производители "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями".

Напомним, 8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против РФ, который больно ударил по военно-промышленному комплексу агрессора. Так, в России фактически остановилось производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.

Как сообщал УНИАН, накануне в Беларуси зафиксировали движение "Искандеров" к границе с Украиной. Также отмечается, что в Брестской области по-прежнему остаются единицы техники ВС РФ, которые могут передвигаться с колоннами МО РБ.

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