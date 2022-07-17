Об этом рассказали местные источники.

В Алчевске Вооруженные силы Украины обстреляли базу российской армии в троллейбусном депо. Удар совершили под утро, когда пьяные оккупанты легли спать.

Такой информацией поделился пресс-центр стратегического командования ВСУ в официальном Telegram-канале. О ситуации с уничтожением базы доложили местные источники.

В троллейбусном депо Алчевска располагался личный состав вражеской армии. Часть солдат удалось ликвидировать метким ударом, однако точное количество потерь пока не установлено. На видео, которое опубликовали в стратегическом командовании ВСУ, демонстрируется столб черного дыма над городом. Вероятно, на месте попадания возник пожар.

Напомним, ранее сегодня, 17 июля, украинские защитники прицельно обстреляли объекты рашистов в Херсонской области. Они уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами в Лазурном у моря. С места сообщили, что в поселке звучало много взрывов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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