В акваториях Черного и Азовского морей российские оккупанты держат в готовности два носителя высокоточного оружия.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр", - говорится в заметке.
Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, авиация РФ круглосуточно патрулирует в акваториях Черного и Азовского морей. Также бомбардировщики РФ провели учения над Азовским и Каспийским морями.
По данным источников, согласно данным Главного управления разведки Минобороны, экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95, Ту 160 из воздушного пространства над территориями Азовского и Каспийского морей, а также воздушного пространства РФ провели учения и отработали условные пуски крылатых ракет.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Заявления РФ о "безопасных" псевдогуманитарных маршрутах в Черном море являются манипуляцией - ВМС ВСУ