Их суммарный залп составляет до 16 крылатых ракет "Калибр".

В акваториях Черного и Азовского морей российские оккупанты держат в готовности два носителя высокоточного оружия.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр", - говорится в заметке.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, авиация РФ круглосуточно патрулирует в акваториях Черного и Азовского морей. Также бомбардировщики РФ провели учения над Азовским и Каспийским морями.

По данным источников, согласно данным Главного управления разведки Минобороны, экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95, Ту 160 из воздушного пространства над территориями Азовского и Каспийского морей, а также воздушного пространства РФ провели учения и отработали условные пуски крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: