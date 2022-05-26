Сложная ситуация для Сил обороны остается на Луганском направлении, куда чаще всего прилетают ракеты, выпущенные самолетами оккупантов с территории РФ.

Тактическая авиация российских оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, вероятно из-за погодных условий, однако тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины. Сложная ситуация для Сил обороны остается на Луганском направлении. Именно сюда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории России. Одна из них - авиационная ракета класса "воздух-земля" Х - 59 сбита зенитным ракетным подразделением воздушных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БпЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

"Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и в других операционных районах", - добавили в командовании.

Напомним, на Донетчине за сутки российские оккупанты обстреляли из танков и "Градов" 12 населенных пунктов, есть погибшие и раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: