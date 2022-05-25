Также враг активизировал применение авиации для поддержки своего наземного наступления.

Экипажи российских бомбардировщиков над Азовским и Каспийским морями провели учения и отработали условные пуски крылатых ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, согласно данным Главного управления разведки Минобороны, экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95, Ту 160 из воздушного пространства над территориями Азовского и Каспийского морей, а также воздушного пространства РФ провели учения и отработали условные пуски крылатых ракет.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что российская армия начала активнее привлекать самолеты для поддержки наземного наступления своих подразделений.

"Агрессор ведет интенсивный огонь вдоль линии боевого соприкосновения и в глубине обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях. Противник активизировал применение авиационной компоненты, прежде всего штурмовой и армейской авиации, для поддержки своего наземного наступления", - отметил он.

Мотузяник добавил, что продолжается привлечение дальних и стратегических бомбардировщиков для выявления систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины и определении новых рубежей для запуска крылатых ракет.

Ранее стало известно, что Российская Федерация использовала 60% запасов высокоточного оружия. Россия не сможет быстро пополнить потерянные запасы из-за санкций и нехватки мощностей.

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