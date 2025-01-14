Во время предыдущего удара по Энгельсу было уничтожено около 800 тысяч тонн горючего.

В ночь на 14 января Украина нанесла массированный комбинированный удар по территории РФ. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал авиаэксперт и производитель средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Была задействована и авиация, и артиллерийские установки для запуска ракет ATACMS. А также были задействованы непосредственно беспилотные системы. Учитывая расстояние становится понятно, что 1000 км - это уже для Украины не является проблемой, чтобы преодолеть их за счет собственных разработок", - сказал Храпчинский.

В то же время эксперт отметил, что главное в этом ударе - не взрывы и возгорания, а результат. Ведь каждый такой удар имеет стратегическое значение для оккупантов.

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"Если мы говорим о горящей базе в Саратове под Энгельсом - это около 800 тысяч тонн горючего. Для понимания, это 900 летных смен авиационной группы из 21 самолета Ту-95/Ту-160. Это 900 таких боевых вылетов. Безусловно есть запасы горючего на самих аэродромах. На том же Энгельсе может храниться на самом аэродроме около 100 тысяч тонн горючего. Но удары идут не только по базам, но и по производственным мощностям", - добавил эксперт.

Ночной удар по РФ: что известно

В ночь на 14 декабря российские СМИ и местные паблики сообщали о массированном обстреле РФ. По данным местных СМИ, дроны в частности атаковали промпредприятие в Казани и завод в Энгельсе.

Также ВСУ поразили на территории Брянской области химический завод в городе Сельцо, который является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса РФ.

По информации 4-го отдельного полка БпАК Сил беспилотник систем, в результате атаки по Энгельсу были снова поражены цистерны с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

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