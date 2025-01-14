ВСУ атаковали аэродром в Энгельсе / Коллаж УНИАН, скриншоты

В ночь на вторник, 14 января, операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотник систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Энгельс-2".

Как сообщили в пресс-службе полка, на этом аэродроме базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. Кроме того, в результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

"Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена. Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только что потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации на России", - отметили в полку.

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Ночная атака на Россию - последние новости

Как сообщает УНИАН, утром в России заявили о массированной дроновую атаку на регионы, сообщают о попадании в промпредприятие в Казани и завод в Энгельсе.

Дроны атаковали Энгельс Саратовской области, сообщается, что после новой атаки БПЛА в городе возник сильный пожар.

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