Завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива.

Украинские силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо, который является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщается в тг-канале СБС.

"Завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г", - говорится в сообщении.

Также в Силах беспилотных систем рассказали о стратегии атаки, отметив, что операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами.

"Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, которые точно поразили основные цели. А БПЛА дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", - отмечают военные.

Также в тг-канале выложили видео, в котором собраны кадры удара из российских соцсетей и реакции местных жителей.

"Помогаем жителям города Сельцо избавиться от большого количества опасных боеприпасов, производимых на Брянском химическом заводе", - иронизируют в СБС.

Украинские дроны атакуют Россию

Сегодня во многих регионах России было громко - сообщалось о массированной атаке дронов и попадании в важные предприятия.

Так, в Казани местные жители сообщали о большом пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". Это один из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

Кроме того, дроны также атаковали Энгельс Саратовской области. Как сообщили в пресс-службе 14-го отдельного полка БПАК Сил беспилотник систем, была поражена инфраструктура военного аэродрома "Энгельс-2". Кроме того, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160.

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