В Украине тяжелые времена из-за массированного ракетного удара России 29 декабря, сегодня в Киеве из-под завалов достали 16-го погибшего украинца, тогда как еще вчера статистика жертв достигала 31 человека по всей Украине. И это еще не вечер 30 декабря.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на фоне печальной статистики дала действенные советы на будущее. Что делать, если стал жертвой обстрелов оккупантов и находишься под завалами:
- Не поддавайтесь панике. Помните, о разрушении здания знают, к вам направляются экстренные службы вместе со спасателями.
- По возможности кричит или свистите - дайте знать о себе. Также можно стучать по батареям или трубам. Спасатели время от времени устраивают "минуту тишины", поэтому вас можно будет услышать. Однако ни в коем случае не используем спички или зажигалки для "сигнала", они могут спровоцировать взрыв.
- Если вас услышали, терпеливо ждем. Специалистам нужно время, чтобы добраться до вас, разгрести завалы.
Если вас не слышат:
- Попробуйте самостоятельно освободить конечности. Если с этим есть трудности и какую-то часть прижало, массируйте участок тела выше места, где стиснуло. Важно поддерживать кровообращение;
- также важно не сдвинуть перекрытия или балки, чтобы не спровоцировать новый обвал. Поэтому не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя;
- если получилось освободиться, оцените свое состояние. Видите вокруг себя еще людей - по возможности окажите им первую помощь.
"Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться, продолжайте звать на помощь и ждать спасателей", - акцентируют в ГСЧС.
Также там напоминают, чтобы минимизировать шанс оказаться под завалом, следует идти в укрытие вовремя. Если раздается тревога, а до бомбоубежища вам далеко, пользуемся правилом 2-стен в помещении.
Украина сбила ракету РФ среди дня
Сегодня днем громкий взрыв прогремел в районе города Днепр. После этого подразделение Воздушного командования "Восток" уточнило, что там сбили вражескую ракету. Речь шла о боеголовке типа Х-59.
Факт ликвидации ракеты также подтвердил глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил меткую работу украинских защитников в небе.