Только в Киеве сегодня из-под завалов достали 16-го человека, которого убила вчерашним ракетным ударом Россия.

В Украине тяжелые времена из-за массированного ракетного удара России 29 декабря, сегодня в Киеве из-под завалов достали 16-го погибшего украинца, тогда как еще вчера статистика жертв достигала 31 человека по всей Украине. И это еще не вечер 30 декабря.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на фоне печальной статистики дала действенные советы на будущее. Что делать, если стал жертвой обстрелов оккупантов и находишься под завалами:

Не поддавайтесь панике. Помните, о разрушении здания знают, к вам направляются экстренные службы вместе со спасателями. По возможности кричит или свистите - дайте знать о себе. Также можно стучать по батареям или трубам. Спасатели время от времени устраивают "минуту тишины", поэтому вас можно будет услышать. Однако ни в коем случае не используем спички или зажигалки для "сигнала", они могут спровоцировать взрыв. Если вас услышали, терпеливо ждем. Специалистам нужно время, чтобы добраться до вас, разгрести завалы.

Если вас не слышат:

Попробуйте самостоятельно освободить конечности. Если с этим есть трудности и какую-то часть прижало, массируйте участок тела выше места, где стиснуло. Важно поддерживать кровообращение;

также важно не сдвинуть перекрытия или балки, чтобы не спровоцировать новый обвал. Поэтому не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя;

если получилось освободиться, оцените свое состояние. Видите вокруг себя еще людей - по возможности окажите им первую помощь.

"Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться, продолжайте звать на помощь и ждать спасателей", - акцентируют в ГСЧС.

Также там напоминают, чтобы минимизировать шанс оказаться под завалом, следует идти в укрытие вовремя. Если раздается тревога, а до бомбоубежища вам далеко, пользуемся правилом 2-стен в помещении.

Украина сбила ракету РФ среди дня

Сегодня днем громкий взрыв прогремел в районе города Днепр. После этого подразделение Воздушного командования "Восток" уточнило, что там сбили вражескую ракету. Речь шла о боеголовке типа Х-59.

Факт ликвидации ракеты также подтвердил глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил меткую работу украинских защитников в небе.

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