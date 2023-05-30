Он поблагодарил всех, кто подготовился.

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего было утверждено решение относительно сроков движения украинских войск.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам. Во время заседания Ставки он заслушал доклады Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующих оперативных направлений.

"Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты", - сказал Зеленский.

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Президент поблагодарил подготовившихся военнослужащих. Также он сказал, что сейчас с партнерами готовятся совместные шаги усиления защиты для активных действий. "Нет и не будет альтернативы полному освобождению нашей земли, полной защите наших ценностей", - подчеркнул он.

Контрнаступление Украины: что известно

Напомним, что недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия.

Позже он решил объяснить свои слова, отметив, что контрнаступление - не одно событие, а ряд действий, среди которых - уничтожение войск Российской Федерации на разных направлениях.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква говорил, что ожидаемое контрнаступление начнется после того, как Украина получит от своих союзников оружие, которое запрашивала.

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