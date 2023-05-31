Сейчас оператору-наводчику БМД, который непосредственно расстреливал людей в машинах, сообщили о подозрении.

Национальная полиция установила личности 5 военных РФ, которые в Буче 5 марта прошлого года из 30-миллиметровой пушки боевой машины десанта (БМД) расстреляли две машины с мирными жителями, которые пытались эвакуироваться из города.

Согласно сообщением Нацполиции, установлена личность командира БМД, оператора-наводчика, механика-водителя боевой машины и двух членов десанта.

Сейчас оператору-наводчику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством). Санкция статьи предусматривает наказание - до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Отмечается, что военные преступники видели, что это были гражданские авто, и все равно без предупреждения открыли огонь.

"В первом автомобиле находилась семья: отец, жена и их сыновья – 4 и 9 лет. В автомобиле, который двигался за ними, находились их соседи – супружеская пара и родственница. Уже вскоре они увидели военную технику и остановились. Машины были без тонировки, поэтому россияне видели, что в авто находятся гражданские. Но, несмотря на это, открыли по ним огонь", - информирует Нацполиции.

Как рассказал старший следователь по особо важным делам следственного управления Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе Владислав Каминский, расстрел жителей Бучи вели военные колонны 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил Российской Федерации. Колонна состояла из боевых машин десанта, около 40 машин такого типа.

"Я помню, что начался обстрел, загорелась моя машина, пуля попала в район аккумулятора и там начался пожар. Я посмотрел назад - и видел уже мертвую жену и мертвых детей. Понимал, что я ранен, что моя нога держится на моих джинсах", – рассказывает Александр, который был за рулем первой машины и семью которого убили российские военные.

Мужчина смог отползти от уже горевшей машины к деревьям на обочине. Впоследствии ему смогли оказать помощь, доставили в больницу и таким образом спасли жизнь.

В автомобиле, который двигался позади, мгновенно погиб мужчина, сидевший на переднем правом пассажирском, а две женщины выжили. Следователи подчеркивают, что расстрел этих автомобилей велся примерно с расстояния 150 метров. Огонь велся активно и без предупреждения, людей просто убили.

Военные преступления в Буче

Как сообщал УНИАН, ранее в мае Министерство внутренних дел сообщило, что установили личности еще двух российских военных преступников. Мужчины также расстреливали украинцев в период временной оккупации Бучи в Киевской области - это командир парашютно-десантной роты и командир отделения 137-го парашютно-десантного полка 106 десантной дивизии.

По информации правоохранителей, 2 марта 2022 года российские военные расстреляли два автомобиля с гражданскими. Людям удалось выжить.

Также в этом месяце сообщили о подозрении сержанту, инструктору воинской части 36 отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны. Во время оккупации города Буча Киевской области подозреваемый выстрелил из стрелкового оружия в мирного жителя, когда тот осматривал поврежденный автомобиль, чтобы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. Благодаря соседке, которая стала свидетелем этого преступления, через некоторое время мужчине была оказана медицинская помощь.

Войска Российской Федерации зашли на территорию города Буча Киевской области в первый же день полномасштабной войны - 24 февраля 2022 года. Город был освобожден от оккупантов 31 марта, после чего украинцы и мир увидели ужасные военные преступления российских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в городе Буча Киевской области российские оккупанты убили более 1,4 тысячи украинских граждан.

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