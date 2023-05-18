Российский оккупант ранил гражданского, а затем подошел к нему, хвастаясь своим поступком и унижая пострадавшего.

В Украине сообщили о подозрении сержанту, инструктору воинской части 36 отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ по факту нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, во время оккупации города Буча Киевской области подозреваемый выстрелил из стрелкового оружия в мирного жителя.

"В тот момент местный житель осматривал поврежденный автомобиль, чтобы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. Оккупант подошел к раненому мужчине вместе с другими военнослужащими страны-агрессора и начал хвастаться своим поступком и унижать потерпевшего. Благодаря соседке, которая стала свидетелем этого преступления, через некоторое время мужчине была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Военные преступления россиян в Буче - новости

Как сообщал УНИАН, после освобождения Бучи в конце марта прошлого года весь мир узнал об ужасных убийствах и пытках местных жителей, совершенные армией РФ.

На днях суд признал виновными в нарушении законов и обычаев войны 9 российских военных, которые во время оккупации Бучи в марте 2022 года держали в заложниках мужчину, который не участвовал в боевых действиях и не имел оружия. Захватчики лишили гражданского жителя возможности свободно передвигаться, завязывали ему глаза липкой лентой, связывали руки пластиковыми хомутами и угрожали убийством.

Кроме этого, правоохранители установили личности еще двух российских военных преступников, которые расстреливали украинцев в Буче. Речь идет о командире парашютно-десантной роты и командире отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106 десантной дивизии.

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