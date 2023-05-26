В частности, сообщено о подозрении командиру подразделения ОМП РФ по Красноярскому краю, его заместителю и еще трем военнослужащим.

Столичные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти российских военных, расстрелявших 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в Гостомеле.

По информации Офиса Генерального прокурора, российским военным заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствием установлено, что 25 февраля 2022 года военные сводного отряда подразделений Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецк Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю, не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в поселке Гостомель.

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Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, российские военные на протяжении более 6 часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями. Люди пытались выехать из зоны боевых действий. В результате обстрелов погибли 5 человек, еще 6 получили ранения.

В ходе следствия установлено 11 потерпевших и 41 свидетель, назначено 57 экспертиз, проведено 9 следственных экспериментов. Кроме того, правоохранители получили видео с камер, расположенных рядом с местом преступления, а также видеозапись свидетеля ужасных событий.

По результатам проведения комплекса следственных действий прокуроры и следователи получили доказательства в подтверждение умышленных убийств гражданского населения российской армией.

Следствием идентифицированы пять военнослужащих РФ - это командир подразделения ОМП РФ по Красноярскому краю, его заместитель и военнослужащий из числа командного состава Управления Росгвардии по Красноярскому краю, отдававшие преступные приказы стрелять по гражданским, а также двое военнослужащих ОМП и Росгвардии.

Следствие в части установления других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских в Гостомеле, продолжается.

Война в Украине - битва за Киев

Как сообщал УНИАН, Россия планировала оккупацию всей Украины максимум за 10 дней. В первый день широкомасштабного вторжения войска РФ зашли в Киевскую область, имея планы захватить Киев.

Бои за Гостомельский аэропорт начались 24 февраля 2022 года. Оккупанты взяли под контроль стратегически важный аэропорт "Антонов" возле поселка Гостомель, куда российскими самолетами смогли бы переправить основные силы врага, но впоследствии были выбиты оттуда. Продолжались бои с перерывами до 27 февраля.

2 апреля 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. После деоккупации региона мир увидел многочисленные военные преступления, совершенные российской армией в отношении гражданского населения.

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