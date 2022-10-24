В РФ подтвердили, что захватчика "задвухсотили" на фронте.

Украинские воины ликвидировали дежурного офицера армии РФ - командира разведроты Андрея Рогова.

Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан в Twitter.

"Командир разведывательной роты старший лейтенант Андрей Рогов успешно демобилизован. Слава нации! Смерть врагам!", - написал он.

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В РФ подтвердили ликвидацию захватчика, но о нем вспомнили крайне скупо. Впрочем, россияне признались, что свою смерть Рогов нашел на украинской земле.

Рогова похоронили 18 октября. В сети появилось фото могилы и его фотография, где он одет в форму Минобороны РФ. Ему было 27 лет. Он "демилитаризовался" 29 сентября.

Потери России в Украине

С 24 февраля по 23 октября враг потерял около 67,5 тыс. человек. Потери личного состава противника за последние сутки - 400 человек.

Хотя в РФ скрывают потери на войне, об этом не молчат и сами захватчики. В одном из недавних перехватов оккупант рассказал, что у русских так много потерь из-за некомпетентного командования.

"Вот в 3-й роте командир сказал уехать. Танки пусты, не было керосина. Они выехали, их начали бомбить. Командир сказал: "Нет, стоим" к "Талому"... А полроты просто погибло", - сказал оккупант.

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