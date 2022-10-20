По словам захватчика, командиры иногда отчитываются о гибели выжившего личного состава.

Российский оккупант пожаловался подруге на непрофессиональное командование. Из-за некомпетентности командиров захватчики несут большие потери.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор захватчика, которое опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Вот в 3-й роте командир сказал уехать. Танки пусты, не было керосина. Они выехали, их начали бомбить. Командир сказал: "Нет, стоим" к "Талому"... А полроты просто погибло", - сказал оккупант.

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По его словам, в той же 3-й роте еще двое оккупантов пропали без вести. "А если они попытаются дойти к вам? Как, в смысле, даже не поискали?"–удивленно спрашивает россиянка.

"Да конечно, нет. Я тебе говорю, тут у нас начальство такое вот. У меня друг, его "затрьохсотило", он поехал, он жив, а его там начальник штаба, уже все, говорит, он 200-й. Хорошо хоть еще документы не успел сделать, не отправил в сторону дома", – посетовал захватчик.

Однако подруга рассказала захватчику, что о некомпетентности командования "второй армии мира" уже говорят в РФ.

"У нас много кто говорит, что сами бойцы как бы сами не тупые, очень много умеют и делают, а вот командование как бы очень страдает, неграмотные командиры стоят", - добавила россиянка.

Последние атаки РФ: что стоит знать

Как писал УНИАН, ранее за сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных и 28 авиаударов по территории Украины. За сутки в Украине ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов.

В октябре Россия начала массированно атаковать украинские объекты критической инфраструктуры, в частности, тепловые электростанции.

19 октября энергосистема Украины очередной раз подверглась ракетным атакам Российской Федерации. К вечеру 19 октября специалисты нашли возможность не вводить ограничения для потребителей. Только 20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера.

Как отметили в МВД, Россия грозит дальнейшими ударами по критической инфраструктуре Украины.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, главный план Путина и его окружения на данный момент – выжить. Именно этого они хотят добиться массированными ракетными ударами по Украине.

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