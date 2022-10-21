Захватчика похоронят со всеми почестями в храме, прихожаном которого он был.

Украинские воины ликвидировали 22-летнего курсанта РПЦ Александра Соловьева - тезку топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

Об этом в Facebook сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

"Набожного" оккупанта "денацифицировали" 26 сентября. Он был победителем конкурса "Православный воин 2021".

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Прощание с ним состоится сегодня, 21 октября, в храме села Боголюбово в Суздальском районе Владимирской области.

Потери России в Украине

С 24 февраля по 20 октября враг потерял около 66 650 человек. Потери личного состава противника за последние сутки - 370 человек.

Хотя в РФ скрывают потери на войне, об этом не молчат и сами захватчики. В одном из недавних перехватов оккупант рассказал, что у русских так много потерь из-за некомпетентного командования.

"Вот в 3-й роте командир сказал уехать. Танки пусты, не было керосина. Они выехали, их начали бомбить. Командир сказал: "Нет, стоим" к "Талому"... А полроты просто погибло", - сказал оккупант.

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