У США самодостаточная система ПВО, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, могут ли американские системы противовоздушной обороны сбивать российские ядерные ракеты.

"Может, они не практиковались на советских ракетах, хотя, думаю, что могли - целенаправленно через левые подставные фирмы закупать ракеты для того, чтобы пробовать их перехватывать. А вообще - они тренируются на своих ракетах", - отметил он.

При этом Жданов назвал комплексы THAAD и Patriot:

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"У США есть прекрасные комплексы, тот же комплекс THAAD, он высотный, вообще он в ближнем космосе может сбивать. У них достаточное количество Patriot. У них вся территория США закрыта комплексами THAAD и Patriot, которые предназначены для борьбы в том числе с баллистическими ракетами".

По словам эксперта, у США самодостаточная система ПВО.

"Они надеются, что она их защитит. Судя по эффективности Patriot у нас, как он себя показал в ходе боевых действий, их системы намного лучше, чем те, которые есть у РФ", - добавил Жданов.

Комплексы Patriot для Украины - что сообщалось

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, по Patriot очень сложно работать с партнерами: "За каждую дополнительную пусковую систему, я уже не говорю о дополнительной батарее. За все это надо очень сильно бороться".

Также сообщалось, что в конце августа Германия передала Украине дополнительные ракеты для Patriot.

По словам командующего Воздушными силами, ВСУ овладели Patriot за 10 недель вместо 10 месяцев.

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