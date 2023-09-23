Военный эксперт Олег Жданов ответил, могут ли американские системы противовоздушной обороны сбивать российские ядерные ракеты.
"Может, они не практиковались на советских ракетах, хотя, думаю, что могли - целенаправленно через левые подставные фирмы закупать ракеты для того, чтобы пробовать их перехватывать. А вообще - они тренируются на своих ракетах", - отметил он.
При этом Жданов назвал комплексы THAAD и Patriot:
"У США есть прекрасные комплексы, тот же комплекс THAAD, он высотный, вообще он в ближнем космосе может сбивать. У них достаточное количество Patriot. У них вся территория США закрыта комплексами THAAD и Patriot, которые предназначены для борьбы в том числе с баллистическими ракетами".
По словам эксперта, у США самодостаточная система ПВО.
"Они надеются, что она их защитит. Судя по эффективности Patriot у нас, как он себя показал в ходе боевых действий, их системы намного лучше, чем те, которые есть у РФ", - добавил Жданов.
Комплексы Patriot для Украины - что сообщалось
Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, по Patriot очень сложно работать с партнерами: "За каждую дополнительную пусковую систему, я уже не говорю о дополнительной батарее. За все это надо очень сильно бороться".
Также сообщалось, что в конце августа Германия передала Украине дополнительные ракеты для Patriot.
По словам командующего Воздушными силами, ВСУ овладели Patriot за 10 недель вместо 10 месяцев.