Это уже третья такая система, уничтоженная украинскими военными.

Сенсация с новейшей радиолокационной системой оккупантов "Подлёт-К1", которую накануне ВСУ уничтожили в районе Каховской ГЭС, заключается в том, что это как минимум уже третья такая РЛС.

Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Многие просто не знают. Две предыдущие уничтожены в Чернобаевке. Гарантировано уничтожены две. По некоторым данным, их (уничтожено) ещё больше. Но точно могу сказать, что это уже третья. Их в принципе немного на вооружении РФ", - отметил Арестович.

Как сообщал УНИАН, ВСУ уничтожили в Лазурном Херсонской области сверхсовременную русскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет".

Данная радиолокационная станция предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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